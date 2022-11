Da Nuoro al Qatar, un nuovo omaggio a Grazia Deledda

Dopo gli Stati Uniti, con le giornate di studio dedicate alla figura e alle opere di Grazia Deledda a New York, il mito della scrittrice sarda, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la Letteratura, ora arriva in Qatar, sfruttando il grande palcoscenico della Coppa del Mondo di calcio.

Quello nel paese del Golfo è il penultimo evento internazionale del ricco calendario di eventi promosso dal comitato istituzionale delle celebrazioni deleddiane guidato dalla Provincia di Nuoro. Il 10 dicembre sarà la volta di Stoccolma.

L'appuntamento è per mercoledì 7 dicembre, alle 17:30 locali, alla Qatar National Library di Doha. Dopo i saluti di istituzionali di Costantino Tidu, amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, e il benvenuto di Laura Bertuccioli, Chief Executive Officer Obiettivo LLC, interverrà il giornalista Alessandro Aramu, responsabile media relations delle celebrazioni deleddiane che farà un excursus sugli eventi e le celebrazioni per i 150 anni dalla nascita.

Nel corso dell'evento sarà proiettato lo spot ufficiale 150 Grazia Deledda con sottotitoli in inglese. In programma anche l'intervento della scrittrice Valeria Pecora, che parlerà dell'importanza di Grazia Deledda per la Sardegna e la letteratura mondiale. A Gavino Murgia, invece, spetterà il compito di parlare dell'importanza della musica nelle tradizioni della Sardegna. Nel corso dell'evento due ragazze indosseranno gli abiti della tradizione sarda. Saranno inoltre esposti e libri di Grazia Deledda in italiano e in inglese che verranno poi donati alla Qatar National Library. In platea saranno presenti i rappresentanti dell'ambasciata italiana a Doha, rappresentanti istituzionali del Qatar, intellettuali ed esponenti del mondo della cultura dell'emirato arabo.