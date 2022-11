Covid:impennata contagi e altri 2 morti nell'Isola in 24 ore

Balzo dei contagi Covid e altri due morti - due donne di 92 e 93 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari - nelle ultime 24 ore in Sardegna. I nuovi casi confermati sono 822 (+ 531), di cui 715 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4.555 tamponi. Il tasso di positività scende dal 22 al 18 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, in tutto 4, in calo invece quello in area medica: 92 (- 6). Frenano anche i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 6.002 (- 358).