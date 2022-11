Giunta Solinas-bis: Fasolino ha firmato, ma è l'unica nomina

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Giuseppe Fasolino è l'assessore regionale della Programmazione e vice presidente della Giunta Solinas-bis. Ma al momento è l'unico che ha firmato.

Il presidente Christian Solinas, dopo un'altra intera giornata, la terza, di colloqui e interlocuzioni, non ha ancora chiuso il cerchio e ha ufficializzato soltanto il nome di Fasolino, rimasto intoccabile in lista sin dall'inizio.

In questo modo l'assessore pienamente in carica potrà relazionare e partecipare domani al dibattito in Consiglio regionale sulla mozione del centrosinistra sulle mancate spese della omnibus 1 e alla discussione sulla omnibus 2.

Lo stallo nella scelta degli assessori, dunque, resta. In particolare, da quanto si apprende, il braccio di ferro è ancora con Forza Italia che pur avendo fatto un passo indietro decidendo di indicare una donna, vorrebbe mantenere la casella del Lavoro.

Malumori interni anche in casa dello stesso governatore, il Psd'Az: dopo le indiscrezioni sull'uscita di Quirico Sanna dall'esecutivo per dare la casella degli enti locali ai Riformatori, tra i papabili circola ancora il nome di Antonio Moro, presidente del partito, espressione di una corrente diversa da quella di Solinas.

Per gli altri nomi si dovrà attendere tra stanotte e domani mattina, probabilmente prima della seduta convocata per le 10.30 in Consiglio regionale. Solinas non è nuovo a queste modalità: appena eletto nel 2019, nominò prima cinque assessori e solo successivamente gli altri. (ANSA).