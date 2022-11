Covid: due morti e contagi stabili ma più ricovi nell'Isola

(ANSA) - CAGLIARI, 28 NOV - Due nuovi decessi per Covid in Sardegna - due uomini di 66 e 80 anni, residenti nella provincia di Oristano - e contagi stabili: 291. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1276 tamponi con un tasso di positività del 22,8%.

Cresce il numero dei ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 4 ( + 1 ), mentre quelli in area medica sono 98 ( + 5 ).

Di nuovo in calo, invece, le quarantene: 6360 i casi di isolamento domiciliare ( - 194 ). (ANSA).