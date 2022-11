Conclusi i lavori, a Ittiri rinasce il Teatro comunale

Ittiri ha di nuovo il suo Teatro comunale. I locali ristrutturati ospiteranno da sabato 3 dicembre la prima stagione culturale del Centro per le Arti e lo Spettacolo di via XXV luglio 59, che fino al 23 maggio 2023 proporrà un ricco calendario di eventi grazie alla gestione affidata a Mab Teatro di Sassari.

La stagione e il Teatro rinnovato sono stati presentati ìdal sindaco, Antonio Sau, dall'assessore alla Cultura, Baingio Cuccu, e da Daniele Monachella, direttore artistico di Mab Teatro.

Con i lavori di riqualificazione della struttura gli ambienti, a partire dall'ingresso, sono stati trasformati in una sala teatrale a tutti gli effetti, grazie all'opera dell'artista visuale Marcello Scalas. È stato installato un sipario, un proiettore e uno schermo per cinema, un service, un impianto acustico e tutte le attrezzature necessarie per una fruizione di tipo professionale.

A inaugurare la stagione teatrale sarà, il 3 dicembre, lo spettacolo "Buono come il porridge" di e con Luca Cupani di Zelig. All'interno del programma è inserito un cartellone sia di prosa teatrale sia di teatro per ragazzi curato dal CeDac Sardegna in collaborazione con le scuole del territorio.

Ci sarà spazio anche per Ittiridens che si avvale del sostegno di Stand-Up Comedy Sardegna. E ancora il cinema con la rassegna cinematografica MoviedIttiri giunta alla terza edizione, e una collaborazione con l'associazione Carta Bianca di Bologna, che ha scelto MAB Teatro come partner per il festival "Mente Locale Visioni sul Territorio".