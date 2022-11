Maltempo: allerta gialla prorogata sino alle 6 di sabato

E' stata prorogata sino alle 6 di sabato 26 novembre l'allerta meteo gialla (criticità ordinaria) sulla Sardegna occidentale. In particolare, la Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso per rischio idrogeologico sulle aree di Montevecchio-Pischinappiu e Tirso, e per rischio idraulico e idrogeologico sull'area del Logudoro. Nel week end una perturbazione nord atlantica porterà in Sardegna oltre alle piogge anche un forte vento di maestrale, con conseguente abbassamento delle temperature.