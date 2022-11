Calcio: il Cagliari lancia la sfida alla capolista Frosinone

Il Cagliari da stasera nel Lazio, con un giorno di anticipo, per arrivare pronti alla sfida di domenica contro la capolista Frosinone. Non è un ritiro: il problema è legato - lo ha detto il tecnico Fabio Liverani nella conferenza stampa dell'antivigilia - all'esigenza di non voler arrivare con i voli di linea sabato nel tardo pomeriggio, troppo a ridosso della gara. Meglio arrivare con calma un giorno prima, ha spiegato il tecnico.

Anche perché è la solita gara della svolta per la squadra rossoblù. Alla ricerca di un doppio segnale, in classifica e nella mente: "Io penso che il primo avversario del Cagliari - ha detto il mister rossoblù - sia proprio il Cagliari. Abbiamo lavorato bene dal punto di vista mentale, ho visto in queste due settimana i ragazzi sereni e positivi".

Ma il Frosinone è la capolista: "Le risposte del nostro lavoro le dobbiamo dare in partita - ha continuato Liverani - noi siamo stimolati dal fatto di dover affrontare la prima in classifica. È un test importante anche perché noi vogliamo avvicinarci alle zone alte della graduatoria. Andiamo a Frosinone con il massimo rispetto dei nostri avversari, ma anche con la consapevolezza delle nostre possibilità e la voglia di misurarci con loro".

Liverani potrà contare su Mancosu, reduce da una botta nella partita con la Primavera di sabato scorso: "Non è al cento per cento ma sarà con noi". Parte anche Pavoletti, assente dalla gara di Ascoli. Sulla via del recupero Falco e Goldaniga. Ma non andranno a Frosinone e seguiranno a Cagliari un programma di sedute speciali. Con l'obiettivo di ritrovarli pronti per la gara casalinga con il Parma. Il nuovo ds Bonato? "Persona equilibrata, preparata, che subito ha fatto capire il modo in cui lavora e come intende procedere. Il suo percorso parla per lui, abbiamo tante idee in comune", ha concluso Liverani.