Scoppia incendio in casa a Quartu, anziana illesa

Momenti di paura si sono vissuti questa mattina a Quartu Sant'Elena per un incendio scoppiato all'interno di un'abitazione. Illesa la padrona di casa, una donna di 77 anni, che è subito uscita fuori e ha dato l'allarme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Cagliari, insieme con i carabinieri del Radiomobile di Quartu e della Stazione ed il 118. Le fiamme sono divampate in una casa di via Roma, angolo via Cavour, verosimilmente a causa di un corto circuito. L'anziana è stata soccorsa dal personale del 118 solo per accertamenti, non avendo riportato alcuna ferita.