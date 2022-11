Alla Fiera di Cagliari il primo "Fantasy day" in Sardegna

Da Harry Potter a Stranger Things, Disney, Marvel, E.T. E poi sfilate di abiti sartoriali, concerti e ospiti speciali, laboratori: sbarca a Cagliari "Fairtropia", il primo "Fantasy day" in Sardegna. Tutto dedicato al mondo del fumetto e dell'immaginario, si terrà sabato 26 e domenica 27 novembre dalle 10 alle 8 alla Fiera. "Una scommessa, che come il Potter Day dello scorso aprile vedrà la partecipazione di persone di tutte le età", ha detto l'assessore comunale delle Attività produttive e del turismo, Alessandro Sorgia, durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento.

"Sono già tante le adesioni di gruppi provenienti da tutta Italia che vogliono partecipare all'evento e che trascorreranno in città il fine settimana", ha aggiunto Sorgia. "Fantasy day" è uno evento in continua crescita in tutta Italia a cui partecipano migliaia di bambini e ragazzi. Ma anche adulti. "Saranno due giorni fantastici", ha promesso Valentina Scanu, responsabile dell'organizzazione.

Tante saranno dunque gli appuntamenti da non perdere alla Fiera, come quello con Nikola Duricko, l'attore che ha interpretato Yuri Ismaylov nella quarta stagione di Stranger Things. Oppure quello con Giorgio Vanni, autore delle più belle sigle dei cartoni animati come Dragon Ball e Pokémon.

Ci sarà anche una sfilata di abiti sartoriali ispirato alle principesse, a cura delle stiliste pluripremiate Cabiz Costumes. E si potrà assisterà a un concerto Disney con Alberto Pagnotta, Marika Barbieri, Luna Racini e Valentina Gessaroli (Presentatrice del Lucca Comics & Games). Diverse saranno inoltre le aree tematiche allestiste con scenografie, figuranti e laboratori dedicati a Stranger Things, E.T, Ritorno al Futuro, Coco, Lilo e Stitch, La Storia Infinita e Avatar. "Fairtropia" ospiterà tante associazioni benefiche. Tra queste" Il sogno di Giulia Zedda", "Codice Segreto" e "Mondi Paralleli".