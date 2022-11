Violenza donne: a Sassari seduta solenne consiglio comunale

Una riunione solenne del Consiglio comunale, incontri nelle scuole, convegni e appuntamenti per sensibilizzare le persone contro la violenza di genere. Sono le iniziative intraprese dal Comune di Sassari e dalla Polizia locale per celebrare il 25 novembre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La mattina, alle 11, si riunirà a Palazzo Ducale il Consiglio comunale in seduta solenne. Nel pomeriggio, dalle 15.30, nella sala Langiu del comando dei vigili in via Carlo Felice, si terrà il convegno "Linguaggio, discriminazione e violenza", organizzato dalla cooperativa sociale Porta Aperta in qualità di ente gestore del servizio antiviolenza Progetto Aurora per il Plus di Sassari.

La Polizia locale continua gli incontri nelle scuole superiori per parlare di codice rosso e revenge porn e da tempo è presente negli spazi offerti gratuitamente dal centro commerciale Porte con materiale informativo sul tema. Il 25 novembre tappa nella galleria, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20, con personale qualificato pronto a cogliere anche il minimo accenno di richiesta d'aiuto. Gli agenti indosseranno magliette con una grafica particolarmente forte e di impatto, doneranno rose alle donne e dstribuiranno materiale informativo.

Sempre il 25 novembre alle 16.30 in piazza Moretti, le esponenti della commissione Pari opportunità porteranno dei fiori sulla panchina dedicata a Monica Moretti, mentre Palazzo Ducale si illuminerà di rosso per la campagna "La violenza sulle donne è #Insostenibile". Infine sabato 26 in viale Trento sarà colorata di rosso una panchina, su cui sarà apposta una targhetta con i contatti email e telefonici di Scarpetta Rossa Aps, struttura che aiuta le donne vittime di violenze e maltrattamenti.