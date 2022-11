Medaglia d'Oro per Cagnulari Recònta al Merano Wine Festival

(ANSA) - ALGHERO, 23 NOV - La cantina Santa Maria La Palma di Alghero conquista la medaglia d'oro per Recònta al Merano Wine Festival: un importante riconoscimento riservato solo alle eccellenze enologiche. Ha convinto la giuria questa versione del Cagnulari, l'uva rossa tipica del nord ovest Sardegna di cui Santa Maria La Palma è la principale produttrice.

In totale, però, sono quattro i premi ottenuti dalla Cantina.

Accanto al Recònta altre tre etichette dell'azienda hanno ricevuto un riconoscimento speciale: Ràfia, Redìt e Akènta Cuvée sono state insignite della Medaglia Rossa, un premio riservato ai vini di alto livello al concorso enologico di rilevanza internazionale.

"Questi importanti premi rappresentano un tributo alla qualità dei vigneti e del terroir della Sardegna, unito al lavoro che i nostri trecento soci realizzano ogni giorno nei poderi da essi gestiti. Le medaglie che la Cantina Santa Maria La Palma ha ricevuto premiano certamente l'impegno profuso dal nostro team, ma allo stesso tempo sono un segnale chiaro: la qualità della produzione vitivinicola sarda sta crescendo costantemente grazie alla capacità e professionalità di sempre più aziende, unita alla vocazione di un territorio unico, fatto per la viticoltura - evidenziano dall'azienda - la Sardegna è davvero l'isola del vino: noi crediamo molto in questo concetto che può premiarci a livello internazionale, sia dal punto di vista delle vendite che delle visite, diventando un vero driver per appassionati di vino, pronti a venire nella nostra isola tutto l'anno".

L'azienda è ora impegnata a promuovere le novità, come la nuova veste di importanti etichette storiche che andranno a comporre la Linea Selezione, insieme a progetti di internazionalizzazione e promozione verso mercati dalla grande potenzialità. (ANSA).