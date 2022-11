Cagliari, ubriachi sbagliano casa e danno calci alla porta

Continuano a Cagliari gli episodi di mala movida nelle strade del centro cittadino provocati soprattutto dall'abuso di alcol. Tre persone, un 35enne già noto alle forze dell'ordine, una 54enne e una 40enne, hanno preso a calci la porta d'ingresso di un'abitazione in via Garibaldi, tentando di fare irruzione all'interno, per poi accorgersi che la casa non era quella dove abitava una di loro.

I carabinieri, allertati all'1.30 dalla proprietaria dell'abitazione, hanno ricostruito la vicenda denunciando i tre per danneggiamento e violazione di domicilio. La donna, sentiti i colpi sulla porta, si era anche affacciata dal balcone chiedendo soccorso a chi ancora era in strada per il timore di essere aggredita. Sul posto è subito arrivata una pattuglia di militari che ha identificato i tre, tutti visibiilamente ubriachi. Sono stati fermati mentre cercavano di allontarsi lungo le vie limitrofe.

Secondo la ricostruzione degli investigatori dell'Arma, i tre, dal momento che le chiavi non funzionavano, si sono alterati prendendo a calci la porta che faceva resistenza. Soltanto alla fine, sentendo le urla della donna terrorizzata all'interno dell'appartamento, hanno realizzato che quella non doveva essere la porta giusta.