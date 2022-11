25 novembre: in piazza a Cagliari con la polizia scientifica

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, torna la campagna della Polizia di Stato "…Questo non è Amore". Anche a Cagliari, in piazza Garibaldi a partire dalle 16, gli agenti saranno saranno tra la gente con il camper ed il fullback (laboratorio mobile) della Polizia Scientifica.

Ospiti dell'evento, organizzato in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, saranno lo scrittore Piergiorgio Pulixi, l'attore e regista Jacopo Cullin e la criminologa Roberta Bruzzone, che sarà in collegamento in diretta. Sarà presente anche Viola Frongia, dirigente generale della serie A1 femminile della Dinamo Basket, insieme alla giocatrice Sara Toffolo.

L'edizione 2022 dell'opuscolo "…Questo non è Amore" diffonde consigli utili e una serie di dati che - al di là della valenza statistica - permettono di focalizzare i "fattori di rischio" e "vulnerabilità", consentendo alle donne di comprendere in che modo difendersi, superando la paura di essere giudicate, la vergogna di raccontare episodi della propria vita privata e - soprattutto - il timore di rimanere sole. (ANSA).