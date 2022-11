Strade: al via lavori messa in sicurezza della Sorso-Sennori

Con un finanziamento regionale di 750mila euro il Comune di Sorso avvierà i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada comunale che collega il paese con Sennori, in località Salamagna. La giunta ha approvato il progetto esecutivo dei lavori che prevedono: 'allargamento della carreggiata in entrambi i sensi marcia, l'eliminazione della pericolosa curva a gomito, il rifacimento della pavimentazione stradale, la realizzazione di marciapiedi a norma su entrambi i lati della carreggiata e dell'impianto di illuminazione pubblica su tutta l'estensione della strada, gli attraversamenti pedonali, rialzati utili per contenere la velocità di marcia degli autoveicoli. "Si tratta di un intervento di grande importanza molto atteso dalle due comunità di Sorso e Sennori - afferma il sindaco di Sorso, Fabrizio Demelas -. L'intervento, una volta completato, permetterà quindi di avere a disposizione una strada intercomunale più sicura sia per gli automobilisti che per i pedoni".