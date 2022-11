Sanità: marcia a Sorgono il 25 novembre per diritto a salute

(ANSA) - NUORO, 22 NOV - Una marcia in difesa della sanità pubblica nel Distretto ospedaliero di Sorgono il 25 novembre. Lo annuncia l'associazione Sos sanità Barbagia Mandrolisai: si parte alle 9.30 dal valico Isca de Sa Mela, oppure alle 11.30 dal bivio di Austis, si prosegue sulla statale 128 per arrivare a Sorgono davanti all'ospedale San Camillo.

Sempre la stessa associazione annuncia per la settimana prossima una manifestazione anche a Cagliari: "Aspettiamo l'atto aziendale della Asl di Nuoro che dovrà essere presentato dal Dg Paolo Cannas il 30 novembre, ma intanto daremo vita a una protesta il 25 dove ricorderemo i punti salienti che dovranno essere messi nel documento in un territorio che da tempo è martoriato rispetto al diritto alle cure - spiega Bachis Cadau dell'associazione - Presenteremo le nostre rivendicazioni anche perché siamo molto preoccupati sulle intenzioni della Giunta regionale che da anni non dà risposte sulla redistribuzione equa dei medici nell'isola. Noi non staremo in silenzio a subire, saremo costantemente in allerta per difendere le istanze della Barbagia Mandrolisai".

L'ultima protesta dell'associazione era stata a ottobre con la denuncia del declassamento del Centro dialisi decentrato (Cad) a Centro assistenza limitato (Cal). Ora una nuova manifestazione di piazza che arriverà anche nel capoluogo. (ANSA).