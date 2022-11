Sanità: coop e Rsa denunciano, tariffe ferme al 2011

Dalla Regione subito risposte e un adeguamento delle tariffe ferme al 2011. E un intervento per ridisegnare il settore dell'assistenza sanitaria della Sardegna. È la richiesta che arriva dal mondo delle coop sociali e delle attività non profit che operano nel mondo dei servizi assistenziali. Pronti a tutto, anche alla mobilitazione. A lanciare l'appello alla Regione, con una nota inviata al presidente e ai rappresentanti della Giunta oltre che a tutti i consiglieri regionali, le organizzazioni delle cooperative sociali che fanno riferimento a Legacoop, Confcooperative e Agci.

"Tutto quello che c'è oggi è rappresentato da servizi che vivono con tariffe ferme al 2011 o al 2012 - ha detto Andrea Pianu, responsabile regionale Legacoop Sociali e vice presidente nazionale Legacoop sociali - . In qualche caso c'è un riconoscimento dei costi ma sono sempre incoerenti. Per quanto ci riguarda la pandemia non è finita". Poi qualche dato: "Oggi, se dovessimo confrontare le tariffe del 2011 al costo della vita a ottobre del 2022 avremmo un aumento del 20% - ha aggiunto Pianu -. Ci sono contratti che sono stati rinnovati più volte con incrementi sino al 17%. Il sistema sanitario sta scaricando i costi sui soggetti gestori".

Giancarlo Maurandi, presidente di Uneba, l'organismo che riunisce le 15 Rsa presenti in Sardegna, ha posto l'attenzione sul ruolo delle Rsa. "Necessaria riapertura di un tavolo tecnico mai chiuso - ha detto Maurandi - la Omnibus e la finanziaria sono dietro l'angolo ed è necessario fare in fretta". Gianni Loi, responsabile di Agci ha ricordato il ruolo svolto dalle coop sociali: "Non ci aspettiamo alcuna medaglia per quanto fatto durante la pandemia - ha detto - è necessario però oggi avviare un percorso che possa superare lo stallo. Ci sono situazioni ferme da 9 o dieci anni. Non è solo una richiesta di tariffe e denari ma si deve rivedere il sistema, con interlocutori che abbiano capacità di essere propositivi. La riorganizzazione la deve rifare il livello politico. Questo è il primo passo poi coinvolgeremo le comunità di sindaci".