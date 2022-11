Maltempo: vento fa crollare vecchia ciminiera a Porto Torres

La vecchia ciminiera dell'ex Cementir non svetta più fra i ruderi dello stabilimento industriale abbandonato dal 1983. È crollata nella notte sotto le raffiche di maestrale che stanno sferzando il nord ovest Sardegna. L'area e le strade di accesso sono interdette da tempo proprio per motivi di sicurezza, il crollo della ciminiera non ha causato nessun ferito.

Pioggia e vento hanno fatto cedere anche il muro perimetrale che delimita il lotto di terreno del vecchio stabilimento.

Strade allagate, alberi e lampioni abbattuti dal vento si registrano non solo a Porto Torres ma in molti altri centri della provincia di Sassari.

Ad Alghero un'ordinanza del sindaco emanata ieri pomeriggio ha tenuto chiusi per oggi scuole, parchi e cimitero. A Porto Torres il primo cittadino ha adottato questa mattina un provvedimento per la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero, invitando la popolazione a evitare di sostare all'aperto e alla massima prudenza proprio a causa delle forti raffiche di vento.