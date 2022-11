Maltempo: decine interventi Vigili del fuoco nel Sassarese

Giornata di super lavoro per i Vigili del fuoco nel nord Sardegna, impegnati a riparare i danni dell'ondata di maltempo che con temporali e raffiche di vento ha tempestato l'isola da ieri sera.

Oggi i pompieri hanno registrato oltre 50 interventi in tutta la provincia, Gallura compresa. Le situazioni più critiche si sono verificate a Porto Torres, Alghero e La Maddalena, a causa di tegole, calcinacci e grondaie pericolanti; lampioni, cartelli stradali, antenne e alberi crollati per il vento, scantinati e negozi allagati dalla forte pioggia.

All'aeroporto di Alghero, dopo il dirottamento dei voli di questa mattina su Olbia, nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità, con gli aerei che hanno ripreso ad atterrare e decollare regolarmente dallo scalo Riviera del corallo.

Restano ancora fermi, invece, i collegamenti marittimi con la Corsica, che dovrebbero riprendere mercoledì.