Un patto tra Chiesa e imprese per far crescere il Gerrei

Firmato a Cagliari il patto "Insieme per crescere", azioni di sostegno imprenditoriale in territori ad elevata marginalità socio-economica. Il progetto di valorizzazione riguarda il Gerrei. Grazie al protocollo saranno attivate iniziative concrete, come la partecipazione alla Fiera di Milano, a quella di Cagliari, in collaborazione con la Camera di Commercio.

Verranno predisposte iniziative per valorizzare i prodotti locali, sviluppando attività commerciale e opportunità di lavoro, nella tutela dell'ambiente, della qualità del prodotto e nel rispetto del consumatore". A sottoscrivere l'intesa tra gli altri anche la Diocesi di Cagliari, l'impresa sociale Lavoro Insieme, la Caritas diocesana, la Camera di Commercio di Cagliari - Oristano in un incontro coordinato dal direttore della Caritas diocesana don Marco Lai.

"Un progetto - ha detto l'arcivescovo di Cagliari. Giuseppe Baturi - che mostra l'impegno della Chiesa nell'avvertire le fragilità di certi territori e nel tentare percorsi condivisi per una crescita sociale, economica e culturale. Dunque, mettersi insieme per crescere, istituzioni, parroci, sindaci, imprese perché la marginalità si può affrontare solo attraverso una convergenza di impegni e azioni concrete. Una progettualità che può essere una buona prassi, esempio per altri territori, impegno virtuoso con un'unica preoccupazione, l'uomo e la sua crescita".

L'impresa sociale Lavoro Insieme dal 2018 è impegnata nel valorizzare il territorio del Gerrei. "In questi anni - ha detto il presidente Franco Manca - abbiamo creato una rete tra soggetti che oggi vede la firma di un protocollo con l'obiettivo di promuovere ulteriori intraprese di crescita e sostegno alle imprese".