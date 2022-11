Ryanair: primo collegamento Cagliari-Goterborg dal 28 marzo

L'aeroporto di Cagliari sarà collegato per la prima volta con la città di Göteborg, in Svezia. Ryanair aprirà la nuova rotta il 28 marzo prossimo e opererà con una frequenza bisettimanale, il martedì e il sabato. I nuovi voli diretti di linea con la compagnia low cost - i biglietti sono già in vendita- rappresentano una prima assoluta per lo scalo del capoluogo sardo.

"Un importante passo verso l'ampliamento delle destinazioni nel mercato nordeuropeo e scandinavo in particolare - sottolinea David Crognaletti, direttore commerciale di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto - Con questo collegamento il numero di città raggiungibili con voli diretti Ryanair dalla base di Cagliari continua a crescere, così come il numero totale delle destinazioni internazionali".