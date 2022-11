Ore decisive per la Giunta Solinas-bis, Fi sceglie Tedde

Ultime ore di vertici e incontri in vista del rimpasto della Giunta regionale. Christian Solinas è in attesa dei partiti che gli devono consegnare nomi e curricula dei papabili per sostituire le tre caselle mancanti nell'esecutivo. A sciogliere per primo il ghiaccio è stata Forza Italia, che questa mattina ha riunito in video collegamento il coordinamento regionale e ha scelto Marco Tedde come sostituto della dimissionaria Alessandra Zedda all'assessorato del Lavoro.

Alle 18 sarà Fratelli d'Italia a incontrarsi per decidere il rappresentante del partito da mandare al posto dell'eletto alla Camera Gianni Lampis all'Ambiente, secondo quanto si apprende in pole position ci sarebbe Marco Porcu, coordinatore provinciale di Cagliari, ma la scelta potrebbe ricadere anche su Emanuele Beccu, capo di gabinetto dell'assessorato regionale dell'Ambiente, o Gigi Rubiu, imprenditore ed ex consigliere regionale.

La scelta di Marco Tedde, consigliere regionale ed ex sindaco di Alghero, entrato nel palazzo di via Roma nel giugno di quest'anno dopo la sospensione di Antonello Peru, ha messo da parte Ada Lai, l'altro nome su cui puntavano gli azzurri. La decisione potrebbe aprire una nuova strada per Solinas che deve comunque mantenere l'equilibrio di genere dentro l'esecutivo. Al momento, senza Alessandra Zedda, restano tre donne in Giunta su dodici assessori e con gli azzurri che hanno indicato un uomo, il governatore dovrà chiedere ad altri partiti di suggerire curricula femminili.

Per quanto riguarda gli altri alleati, la Lega aveva da tempo espresso il nome di Pierluigi Saiu, attuale capogruppo in Consiglio regionale, al posto del fuoriuscito Giorgio Todde ai Trasporti. Entro questa sera il governatore avrà in mano tutti gli elementi, a quel punto potrà procedere all'annunciato azzeramento, che prevede la decadenza di tutti gli uffici di gabinetto e gli staff degli assessori, e alla nomina della Solinas-bis.