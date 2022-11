Auto ribaltata a Bono, muore in ospedale uno dei due feriti

Non ce l'ha fatta Carmelo Tola, il 40enne rimasto ferito nell'incidente stradale che il 3 novembre scorso, alle porte di Bono, costò la vita al 31enne di Olbia Paolo Zarra e ferì gravemente Salvatore Salis di Orotelli. Tola è morto nella notte all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato da quasi tre settimane. Il 40 enne, subito l'arrivo in ospedale, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre le numerose fratture e il trauma cranico riportato nell'incidente. Le sue condizioni però non sono mai migliorate, fino alla notte scorsa, quando Tola ha smesso di lottare per la vita.

L'incidente era avvenuto intorno alle 21 del 3 novembre lungo la strada provinciale 10M, in direzione Alà dei Sardi. I tre amici viaggiavano a bordo di una Golf che, pare a causa dell'alta velocità, aveva sbandato e si era ribaltata più volte, concludendo la sua corsa contro un terrapieno. Gli occupanti erano stati sbalzati fuori dall'abitacolo: Zarra era morto pochi minuti dopo l'arrivo dell'ambulanza del 118. Tola e Salis erano stati invece trasportati all'ospedale di Nuoro.