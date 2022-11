Maltempo: nuova allerta per pioggia, temporali e mareggiate

Piogge, temporali, vento e mareggiate in arrivo nelle prossime ore in Sardegna. La Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta, valida dalle 15 di lunedì 21 novembre sino alla mezzanotte delle stesso giorno, con codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di Iglesiente, Campidano e Gallura; sempre codice giallo per rischio idraulico e idrogeologico sulle aree di Montevecchio Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

"La Sardegna - si legge nel bollettino - sarà interessata da precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sparso. I cumulati potranno essere puntualmente elevati sui settori occidentali e sulle aree montuose".

Dalle 20 sempre di lunedì e sino alla mezzanotte di martedì 22 novembre si assisterà inoltre a un progressivo aumento della ventosità. I venti soffieranno da Sud-Ovest sino a burrasca nella serata di lunedì 21 e ruoteranno da Nord-Ovest nella giornata di martedì 22, con intensità sino a burrasca con raffiche di tempesta sulle coste e sui crinali: il fenomeno interesserà maggiormente la costa occidentale e la costa settentrionale dell'Isola. Il Mar di Sardegna e le Bocche Di Bonifacio avranno un moto ondoso progressivamente crescente, risultando molto agitati o grossi dai quadranti occidentali.

Mareggiate a partire dalla tarda serata di lunedì 21: il fenomeno interesserà inizialmente le coste esposte a Sud-Ovest e successivamente quelle esposte a Nord-Ovest.