Auto si ribalta sulla Statale 292 a Cuglieri, un ferito

Un automobilista è ricoverato all'ospedale di Oristano dopo essere uscito fuori strada con la sua auto.

L'incidente è avvenuto sulla Statale 292, all'altezza del chilometro 82,800.

Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Oristano, distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e affidato alle cure dei sanitari del 118 il ferito, trasportato all'ospedale di Oristano per accertamenti.

Sul posto anche i Carabinieri di Cuglieri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica di quanto accaduto.