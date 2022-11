Pmi day: 500 studenti sardi in visita alle aziende

Pmi day anche in Sardegna: cinquecento studenti protagonisti delle visite in azienda dedicate ad alunni e insegnanti delle scuole superiori. Tante le imprese che hanno aperto le porte ai ragazzi di 13 istituti. A Cagliari due appuntamenti: uno nella sede di Confindustria e l'altro nella sede di Sgaravatti Group con una guida di eccezione, la cavaliera del lavoro Rosi Sgaravatti. "Cruciale - ha detto ai ragazzi dell'istituto Dionigi Scano - la formazione continua e l'innovazione tecnologica: il segreto per entrare ed affermarsi nel mondo del lavoro, insieme alla passione, è quello di guardarsi sempre intorno e tenersi sempre aggiornati".

La presidente del Comitato regionale della piccola industria, Barbara Porru, componente anche del Comitato di coordinamento nazionale, ha parlato di un evento come di una "importante occasione di confronto e di dialogo con i giovani, che ha il merito di mettere in luce l'eredità e l'eccellenza del mondo imprenditoriale sardo e trasmettere alle nuove generazioni la passione del saper fare impresa".

Con il Pmi day si punta a raccontare agli studenti il mondo delle piccole e medie imprese e il loro contributo allo sviluppo del tessuto economico e sociale del territorio. La visita nelle aziende consente ai giovani di conoscere un contesto, l'impresa, integrando lo studio teorico con l'esperienza della realtà produttiva locale.

Quest'anno il tema centrale dell'evento è la bellezza. "Una bellezza del saper fare italiano - spiega Confindustria - espressione delle capacità, dei valori e della cultura che ritroviamo nelle produzioni di beni e servizi delle imprese. La bellezza come asset e carattere distintivo, nonché fattore competitivo, che nasce dall'attitudine a 'fare bene'. Una bellezza dai tanti volti, che esprime la capacità di innovazione e la creatività, ma anche il patrimonio di saperi e tradizioni che derivano dalla storia e dalla cultura delle comunità e dei territori di cui le Pmi sono parte integrante. E ancora, la bellezza dei valori di libertà, giustizia, tolleranza, solidarietà e legalità".