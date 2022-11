Fermato per un sorpasso ha false griffe nel portabagagli

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia stradale del distaccamento di Olbia perché trovato in possesso di merce contraffatta: nel portabagagli della sua auto trasportava 18 orologi, 75 profumi e 10 capi di abbigliamento di marche griffate di provenienza illecita. L'automobilista era stato fermato dagli agenti perché aveva effettuato un sorpasso azzardato in prossimità di un incrocio. Dai controlli sulla vettura è spuntata la merce contraffatta. I prodotti sono stati sequestrati, l'uomo denunciato per ricettazione e per introduzione in Italia di prodotti contraffatti. Gli è stata inolte ritirata e sospesa la patente di guida per aver violato il codice della strada.