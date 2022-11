Basket: Dinamo accoglie Stephens, "qui per dare energia"

"Non sento pressione, sono qui per fare il mio lavoro e fare quello che mi chiede la società, dare energia e positività a una squadra già forte". DeShawn Stephens si presenta a Sassari con un carico di ottimismo di cui la squadra ha davvero bisogno dopo la serie di sconfitte che ha minato certezze e umore.

Il centro statunitense è chiamato a sostituire la stella Chinanu Onuaku, su cui la Dinamo Banco di Sardegna aveva puntato molto, ma che dopo un ottimo avvio ha perso stimoli e feeling con la squadra. Stepehens è arrivato da due giorni in Sardegna e domenica sera esordirà al PalaSerradimigni nella sfida di Lega A contro Scafati.

"Prendere la decisione di venire qua è stato facile perché conoscevo l'ambiente e la società dalla mia esperienza a Cagliari. Ora voglio solo giocare", ha detto affiancato dal general manager Federico Pasquini, prima di passare la parola al coach Piero Bucchi. "Sono convinto che l'inserimento di DeShawn possa essere un'aggiunta importante per la serenità e la collaborazione che ci poitrà essere fra i ragazzi in campo", ha commentato Bucchi. "Sono certo che contro Scafati arriverà la giusta reazione della squadra. I ragazzi hanno dentro ciò che serve per fare bene".

Domenica sera alle 20 il Banco di Sardegna scenderà in campo al PalaSerradimigni per la settima giornata del campionato di serie A, contro Scafati. Una gara in cui la vittoria è d'obbligo per scacciare i fantasmi dopo avere perso le ultime tre partite fra Champions e Lega A.