Le nuove cure per i tumori polmonari, esperti a confronto

(ANSA) - ALGHERO, 17 NOV - Esperti a confronto sul tumore polmonare e le terapie per curarlo in un convegno che si terrà venerdì 18 novembre all'hotel Catalunya di Alghero. Il congresso, dal titolo "Focus sui tumori toraco-polmonari.

Aggiornamenti basati sull'evidenza", è organizzato dall'Oncologia medica dell'Aou di Sassari diretta da Antonio Pazzola.

I lavori inizieranno alle 10 e dopo le introduzioni del rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, e del direttore sanitario dell'Aou, Luigi Cugia, proseguiranno in tre sessioni. Quella mattutina si concentrerà sulla malattia avanzata e l'oncogene addicted, quindi nel pomeriggio la seconda avrà come tema l'immuno-terapia oncologica mentre quella conclusiva la malattia al terzo stadio. All'incontro saranno presenti, in qualità di relatori, specialisti della penisola provenienti dallo Ieo di Milano e dal San Carlo Forlanini di Roma.

"Attualmente la terapia del tumore polmonare si avvale di numerosi progressi che derivano dall'integrazione di varie competenze, in un reale approccio multidisciplinare - spiegano Carlo Putzu e Giovanni Maria Fadda, responsabili scientifici del convegno - Il trattamento delle neoplasie polmonari ha visto, negli ultimi anni, importanti passi in avanti, in particolare grazie alla scoperta del cosiddetto checkpoint immunitario e dei farmaci che agiscono a tale livello, la classe dei nuovi immunoterapici, oltre alla disponibilità sempre maggiore di farmaci a bersaglio molecolare, ovvero attivi e particolarmente efficaci su tumori che presentano specifiche alterazioni molecolari".

Nel convegno saranno affrontati i vari aspetti legati al tumore del polmone, diventato la prinicipale causa di morte per cancro al mondo: dalle mutazioni di sensibilità ai trattamenti farmacologici ritenuti al momento più efficaci per la terapia.

L'appuntamento sarà anche occasione di riflessione sulla terapia del Nsclc, cioè non-small cell lung cancer, sull'impatto scientifico e sulle potenziali ricadute terapeutiche dei più recenti dati disponibili. (ANSA).