Da Cacciari a Galimberti e Crepet, ritorna il Lei Festival

Torna a Cagliari dal 9 all'11 dicembre il Lei Festival. Quattordici appuntamenti al Teatro Doglio ma anche alla Fondazione di Sardegna di Sassari. Tra gli ospiti alcuni graditi ritorni, come il filosofo e psicanalista Umberto Galimberti, in "L'avventura delle emozioni", Maura Gancitano e Andrea Colamedici, ideatori di Tlon, scuola di filosofia, casa editrice e libreria teatro, Viviane Lamarque, autorevole voce poetica, e lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet in "Lezioni di sogni".

Per la prima volta al festival arrivano invece il filosofo e opinionista Massimo Cacciari e Carlo Piano. "Quest'ultimo - spiega Alice Capitanio, sua la direzione artistica di Lei - ha trasformato la costruzione del ponte di Genova San Giorgio, progettato da suo padre, in un romanzo in cui il protagonista vede nella ricostruzione il riscatto di una nuova vita. L'incontro in programma a Cagliari e a Sassari - annuncia - sarà accompagnato da un video realizzato da Carlo ad hoc per il festival dove Renzo racconta l'esperienza della ricostruzione del ponte".

Attesi anche Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici della rivista online Psicoadvisor, Gisella Congia e Antonella Inverno in dialogo con Ester Cois su "L'avventura della maternità. Tra retorica, falsi miti, e dati di realtà", Silvia Niccolai, ordinaria di Diritto costituzionale, Simone Regazzoni, autore di diversi volumi di saggistica, Massimo Bustreo, umanista e docente universitario, il monaco e antropologo Guidalberto Bormolini, la ricercatrice Manuela Monti. Attraverso l'ottica della filosofia, letteratura, poesia, architettura e meditazione sarà affrontato il tema dell'avventura.

Un Festival inclusivo e accessibile, per gli incontri con gli autori e autrici è prevista la traduzione simultanea nella lingua italiana dei segni. Giunto alla settima edizione, il Lei è organizzato da Compagnia B. Gli incontri si accompagnano ad un ventaglio di attività tra laboratori, attività conviviali e workshop. Il Festival realizza inoltre una serie di attività rivolte prevalentemente alla promozione della lettura.