Covid: contagi in aumento e altri 5 decessi in 24 ore

n aumento i contagi Covid in Sardegna, dove nelle ultimne 24 ore si registrano anche altri 5 decessi: due donne di 82 e 97 anni e due uomini di 79 e 81, tutti residenti nella provincia di Oristano, oltra a una donna di 95 ann residente nella provincia del Sud Sardegna. I nuovi casi confermati sono 690 (+ 135), di cui 588 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.984 tamponi. Il tasso di positività sale dal 16 al 23,1 per cento. Invariato il numero di pazienti ricoverati in terapia intensive, in tutto 9, in area medica invece sono 98 (+ 1). Infine, sono 7.412 (- 7) i casi di isolamento domiciliare.