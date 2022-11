Cacciatore ferito da un cinghiale durante battuta in Gallura

Caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia, questa mattina nelle campagne di Luogosanto, in Gallura, un uomo di 36 di La Maddalena è stato ricoverato in ospedale per una profonda ferita a un ginocchio. Le prime cure gli sono state prestate dall'equipe del 118 di Areus, poi il trasferimento con l'elisoccorso al Santissima Annunziata di Sassari.