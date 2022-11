Areus, Argiolas e Pili direttori sanitario e amministrativo

Federico Argiolas e Paolo Pili sono i nuovi direttori sanitario e amministrativo di Areus, l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna. Li ha nominati la direttrice generale Simonetta Bettelini. Prendono il posto rispettivamente di Antonio Maria Soru e del facente funzioni Massimiliano Oppo.

Nel curriculum di Argiolas, 53 anni di Cagliari, una specializzazione in Igiene, un master in sanità pubblica conseguito a Valencia, un dottorato di ricerca in sanità pubblica a Sassari, un corso di perfezionamento alla Bocconi di Milano, un master di II livello in Statistica ed epidemiologia all'Università Statale di Milano e un corso di alta formazione in Management Socio Sanitario. Per lui un ritorno a Nuoro: ha iniziato in Barbagia la sua carriera nell'Asl nel 1998 fino al 2002.

Negli ultimi anni ha lavorato nella direzione medica di presidio dell'ospedale Oncologico "Businco" di Cagliari, dopo aver diretto i servizi di "Qualità e governo clinico" e di "Promozione della salute e osservatorio epidemiologico" nella direzione generale della sanità (2016-2019) ed essere stato commissario straordinario della Asl di Lanusei (2015-2016).

La carica di direttore amministrativo è stata assegnata invece a Paolo Pili, nuorese di 56 anni, laureato in giurisprudenza all'Università di Cagliari dove ha conseguito anche un master in management socio-sanitario. Negli ultimi 4 anni ha ricoperto il ruolo di direttore di "Ciclo Passivo" del dipartimento bilancio di Ats/Ares. Fino ad allora aveva diretto il distretto sanitario di Macomer. Paolo Pili prende il posto del facente funzioni Massimiliano Oppo mentre Federico Argiolas quello di Antonio Maria Soru.