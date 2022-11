Auto si ribalta sulla 554 a Monserrato, due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto durante la notte sulla Statale 554, all'altezza del km 5,2 nel tratto del ponte "Emanuela Loi", nel Comune di Monserrato.

Per cause in fase di accertamento un'auto, con a bordo le due donne, verso le 3.30, è uscita di strada ribaltandosi su un fianco.

Sul posto sono subito intervenuti il 118 e i Vigili del fuoco di Cagliari che hanno estratto una delle due donne rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo, e affidata al personale sanitario del 118. Entrambe le ferite sono state trasportate in ospedale con un codice giallo.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'auto e della sede stradale, mentre i carabinieri si sono occupati degli accertamenti e rilievi di legge.