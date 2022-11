Scuola: studenti di nuovo in piazza venerdì a Cagliari

Studenti delle scuole e delle università di nuovo in corteo venerdì 18 novembre in contemporanea con le altre città italiane. A Cagliari si partirà da piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, alle 9.30, per arrivare fino al palazzo del Consiglio regionale, in via Roma.

La mobilitazione è stata indetta dal sindacato studentesco Uds, gestito da studenti delle scuole superiori, ma c'è l'adesione degli studenti universitari. Coinvolti nella mobilitazione anche i ragazzi, che dopo il crollo dell'aula Vardabasso, hanno portato avanti la protesta sotto il rettorato, per poi riunirsi in assemblea e occupare per sei giorni l'Aula Capitini, nel polo Sa Duchessa.

Sarà l'occasione per ribadire le rivendicazioni già espresse nei giorni successivi al disastro dell'aula magna ex geologia. I problemi sottolineati: edilizia, trasparenza, protocolli sicurezza e gestione fondi, carenza di aule e spazi universitari, diritto allo studio (borse di studio e alloggi), tasse.