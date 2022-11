Olbia punta su grandi voci per Capodanno, sarà una donna

Il nome dell'artista resterà top secret fino a quando tutti i contratti non saranno firmati. Ma di sicuro si sa che Olbia festeggerà il Capodanno in piazza con il concerto di una star della musica italiana, una donna (circolano i nomi di Elodie e Emma Marrone). La notizia è stata fatta trapelare dal sindaco, Settimo Nizzi, e dall'assessore, Marco Balata, a margine della conferenza stampa convocata er presentare un altro grande evento che caratterizzerà la prossima estate olbiese, il Red Valley Festival.

La kermesse musicale è stata confermata, come lo scorso anno, per i giorni di Ferragosto all'Olbia Arena e avrà come ospiti di spicco i Pinguini Tattici Nucleari. Dal 12 al 15 agosto 2023 si svolgeranno quattro serate danzanti con alcuni tra gli artisti principali della scena musicale italiana e internazionale. Gli altri nomi del festival organizzato da Magma Events del ceo Luca Usai, saranno svelati con il passare dei mesi. Per conoscere l'artista che farà ballare Olbia per salutare l'arrivo del 2023, l'attesa sarà molto più breve, giusto qualche giorno.