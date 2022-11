Una donna 51 anni è stata investita da un'auto mentre passeggiava col suo cane a Tortolì, in via Pirastu, all'uscita per Villagrande. Le sue condizioni sono gravissime, mentre il cane è morto.

L'incidente è avvenuto verso le 17.30. La donna e il suo cane sono stati travolti da una Fiat Panda. Sul posto è subito giunta una equipe del 118, che ha soccorso la ferita. A stretto gito sono poi arrivati gli agenti della Polizia stradale di Lanusei e una volante del commissariato di Tortolì.