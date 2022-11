Il caro energia non spegne le luminarie di Natale a Olbia

Il caro energia non oscurerà le feste natalizie per le vie di Olbia. Le luminarie saranno installate e accese senza nessuna limitazione. Lo assicura il sindaco Settimo Nizzi. "Abbiamo stipulato un contratto ventennale 'a corpo' con l'azienda che fornisce al nostro Comune le luminarie. Il pacchetto non ne prevede solo il posizionamento e la rimozione: include anche l'energia necessaria alla loro accensione. Questo contiene moltissimo le spese, così come avere scelto decorazioni al led", spiega il primo cittadino.

"Le luminarie e gli eventi collegati alle festività natalizie portano gioia e allegria in città e siamo certi che fungano da incentivo al commercio e alle attività di ristorazione - sottolinea Nizzi - Abbiamo avuto una stagione incredibile, ma non per questo dimentichiamo gli anni di sofferenza dovuti alla pandemia e i conseguenti mancati introiti da parte delle attività commerciali. Continueremo a fare tutto il possibile - assicura il sindaco - per incentivare la vita sociale e le attrazioni".