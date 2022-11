Incendio in deposito industriale a Tempio Pausania, ipotesi dolo

Un incendio scoppiato nella notte ha distrutto un capannone di oltre 700 mq in uso a una azienda termoidraulica nella zona industriale di Tempio Pausania, nel nord Sardegna. I Vigili del fuoco hanno lavorato fino all'alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Sull'episodio la Procura ha aperto un'inchiesta per incendio doloso e ha messo sotto sequestro l'intera area.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania: i militari hanno raccolto le testimonianze dei titolari dell'azienda, che ha sede nel vicino comune di Luras.

La conferma dei sospetti della Procura sulla possibile origine dolosa dell'incendio si avrà solo dopo che i Vigili del fuoco svolgeranno le verifiche in quel che rimane del capannone, alla ricerca di eventuali inneschi. Sopralluogo che si sarebe dovuto svolgere in giornata, ma che è stato sospeso perché la struttura è stata dichiarata pericolante.