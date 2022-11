Incendio in casa Oristano, vigili del fuoco salvano due cani

Momenti di paura ieri notte per un incendio scoppiato in una casa a Oristano.

Per motivi in fase di accertamento, forse un guasto al sistema di riscaldamento, le fiamme si sono sviluppate nel seminterrato dell'abitazione.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco di Oristano, con una squadra della sede centrale con in supporto un'autobotte.

Il rogo è stato subito spento dai pompieri, che hanno anche tratto in salvo due cani che si trovavano ancora all'interno, mentre il padrone di casa all'arrivo dei soccorsi era già all'esterno dell'abitazione, illeso.