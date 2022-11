Esplosione villetta: folla commossa ai funerali dei coniugi

Una folla commossa ha partecipato questa mattina, nella chiesa parrocchiale di Sant'Elena a Tiana, nel Nuorese, ai funerali di Marilena Ibba, di 55 anni, e di suo marito Guglielmo Zedda, di 59, travolti dal crollo della loro villetta alla periferia del paese martedì mattina, esplosa per una fuga di gas.

L'omelia funebre è stata officiata dall'arcivescovo di Oristano e vescovo di Ales-Terralba, Roberto Carboni, con al fianco il parroco del paese don Michele Sau e alla presenza di tanti sindaci del circondario. Il prelato si è rivolto più volte ad Alessio, il figlio 21enne della coppia, che si è salvato dal crollo perché studente fuorisede, ma anche ai nonni del ragazzo, i genitori di Marilena Ibba, il padre Duccio di 90 anni e la madre Eugenia Madeddu di 83, estratti vivi dalle macerie e entrambi ricoverati all'ospedale di Sassari.

"Carissimo Alessio, carissimi parenti di Marilena e di Memo, carissimi zia Eugenia e zio Duccio a cui va il nostro affettuoso pensiero e saluto con l'augurio di una pronta guarigione, in questi giorni la comunità di Tiana vive con sgomento, dolore ed enorme tristezza la tragedia che ha coinvolto Marilena e Memo e la loro famiglia" ha esordito mons. Carboni nell'omelia, nella cerimonia animata dai canti del coro di Sant'Elena di cui facevano parte le due vittime. "Marilena e Memo erano radicati profondamente in questa comunità, legati da tanti vincoli di parentela, di lavoro, di impegno sociale e umano verso tante persone. All'improvviso le loro vite sono state spezzate e altre due sono in pericolo. Le nostre parole di consolazione sono povere e deboli di fronte a una ferita così grande".

La famiglia Ibba Zedda era molto conosciuta in paese: le due vittime erano impegnate in politica, nel volontariato, nel sociale, nel coro polifonico. Il sindaco Pietro Zedda ha definito i due coniugi "la colonna portante della comunità" e ha voluto accogliere le due salme nella sala consiliare del comune dove è stata allestita la camera ardente e ha proclamato per oggi il lutto cittadino.