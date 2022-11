Covid: contagi in calo ma ancora un decesso in Sardegna

Contagi Covid ancora in calo e un decesso in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 484 ulteriori casi confermati positivi (- 130), di cui 447 diagnosticati con tampone antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.628 tamponi per un tasso di positività del 18,4%.

Resta stabile sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6, che quello dei ricoverati in area medica, 103.

In calo i casi di isolamento domiciliare, 7.448 (- 589).

Si registra un decesso nel territorio della Asl di Sassari.