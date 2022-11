Calcio: Liverani carica il Cagliari, "vogliamo una vittoria"

Caccia alla vittoria per scacciare la crisi. Liverani non si nasconde. "Ci manca, sta a noi conquistare i tre punti e ridare entusiasmo alla gente - ha detto il tecnico del Cagliari nella conferenza stampa della vigilia -. I tifosi ci potranno trainare nella seconda parte del campionato e diventare un valore aggiunto, hanno voglia di vedere una vittoria, ne abbiamo tutti bisogno".

Il Cagliari, da ieri in ritiro ad Asseminello, non vince da quasi un mese: l'ultima volta contro il Brescia in casa. Poi una sconfitta e due pareggi. Per un decimo posto in classifica, ben sotto le ambizioni di partenza: 11 punti dalla vetta, sei dalla seconda posizione, tre dai playoff, quattro dai play out.

Contro il Pisa domani alle 14 alla Domus torna uno degli elementi chiave, Mancosu, assente da tre giornate. Ancora out Goldaniga, Pavoletti e Falco. Ma per l'ex Spal, Liverani è prudente: "Valuteremo il minutaggio, ha disputato solo due allenamenti".

Ancora forte la rabbia per i due punti persi con il SudTirol: "Ripartiamo dal secondo tempo, giocato con grande carattere e voglia. Con Lapadula più dentro l'area abbiamo creato maggiori pericoli. Dobbiamo avere la testa libera, anche se il dispiacere di non aver dato soddisfazioni ai tanti tifosi presenti al Druso è ancora forte".

Liverani nasconde formazione e moduli. In mediana tutti presenti, c'è solo l'imbarazzo della scelta: "Il nostro centrocampo è un reparto ben assortito, è normale che qualcuno trovi meno spazio, anche subentrando si può far bene e lasciare il segno. Viola ha giocato titolare a Bolzano e mi ha soddisfatto, ha qualità importanti".

Assetto nuovo per provare ad accelerare? "I moduli si adattano in base all'avversario e al momento della squadra, abbiamo tante soluzioni e a volte occupare gli spazi corretti sta nell'intelligenza del calciatore che durante la partita li crea o li trova. Ogni allenatore ha un undici ideale, ma spesso ci è mancata continuità a causa di infortuni e squalifiche. La concorrenza è positiva, sapere che tutti possono essere titolari è stimolante per i ragazzi".

Il Pisa? "D'Angelo fa giocare bene le sue squadre, il Pisa con lui ha sempre avuto una chiara identità di calcio. E' una squadra forte, con giovani interessanti".