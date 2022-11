In Sardegna quasi 150mila domande di assegno unico per figli

Presentate in Sardegna 144.879 domande per l'assegno unico universale per un totale di 212.728 figli. L'importo medio per figlio nell'isola è di 159 euro. Sono i numeri, relativi al periodo che va da gennaio a settembre 2022, dell'aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale (AUU).

Il documento contiene al suo interno anche i dati relativi all'assegno destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC). In questo caso l'integrazione è stata accordata a 13.840 figli (ultimo dato di settembre) beneficiari per un importo medio mensile di 99 euro. A livello nazionale, per il periodo di osservazione, sono stati erogati complessivamente alle famiglie assegni per 8,9 miliardi di euro.

La spesa relativa ai nuclei non percettori di RdC risulta pari a 8,5 miliardi di euro, in riferimento a una platea di circa 5,5 milioni di richiedenti e 8,8 milioni di figli beneficiari di almeno una mensilità; gli importi medi mensili sono risultati pari a 233 euro per richiedente e a 145 euro per figlio.