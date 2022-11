"Scena cimiteriale" di Zumbo torna in Sardegna dopo 60 anni

Dopo sessant'anni la ceroplastica dell'artista siciliano Gaetano Giulio Zumbo, "Scena cimiteriale", ritorna in Sardegna restaurata e pronta a far parte della collezione della Pinacoteca nazionale di Sassari.

Il rientro della scultura nel patrimonio artistico della Sardegna sarà celebrato con la conferenza "Patrimonio perduto, patrimonio ritrovato. La ceroplastica di Gaetano Giulio Zumbo", organizzata dalla direzione regionale Musei Sardegna, in collaborazione con l'Opificio delle Pietre Dure, che si terrà sabato 12 novembre, alle 11.30, nella Pinacoteca Nazionale di Sassari.

L'opera, realizzata nella seconda metà del XVII secolo, entrò nella collezione della Pinacoteca Nazionale di Sassari in seguito al lascito di Giovanni Antonio Sanna. Lasciò la Sardegna nei primi anni Sessanta per essere restaurata a Firenze all'Opificio delle Pietre Dure.

Proprio qui la scultura rimase danneggiata dall'esondazione dell'Arno, nel novembre 1966. Qualche anno fa è stata ritrovata nei depositi del Museo Archeologico di Firenze e ora, restaurata, ritorna alla Pinacoteca di Sassari, dove sarà in mostra a partire da sabato prossimo.