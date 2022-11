100 anni in giorno Forze Armate, festeggiata da Carabinieri

(ANSA) - ORISTANO, 09 NOV - Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Oristano, Colonnello Erasmo Fontana, unitamente ai comandanti della Compagnia di Oristano e della Stazione di Milis, ha voluto donare il primo calendario storico dell'Arma 2023 e un mazzo di fiori, alla signora Lucia Aleddu, in occasione del giorno del suo 100/o compleanno, che la porta a essere la seconda cittadina milese più anziana.

La signora Lucia, nata a Milis il 4 novembre 1922, nel giorno della Festa delle Forze Armate, sin da giovane è stata particolarmente legata all'Arma: ha lavorato come domestica per le famiglie dei carabinieri, svolgendo le mansioni di cuoca e di bambinaia. Ha raccontato con un certo orgoglio, ai militari che sono andati a trovarla, di aver lavorato nelle caserme di Milis, Luogosanto, Macomer e Oristano, mantenendo sempre un rapporto di amicizia e fiducia con i carabinieri e le loro rispettive famiglie. (ANSA).