Esplosione in villetta, dispersi figlia e genero proprietari

Mancano all'appello la figlia e il genero della coppia di anziani estratta viva dalle macerie, ma in gravissime condizioni, dopo l'esplosione della loro villetta in campagna alla periferia di Tiana, nel Nuorese. E' quanto apprende l'ANSA. I due erano in casa quando, intorno alle 7.45, è avvenuto il crollo dell' edificio, probabilmente a causa dell'esplosione di un bombolone di gas. A dare l'allarme è stato un cittadino che passava vicino alla villetta collassata su se stessa.

I feriti sono Duccio Ibba ed Eugenia Madeddu, mentre i dispersi - che abitavano al piano superiore della casa - sono Marilena Ibba e Guglielmo Zedda. Diverse le squadre dei Vigili del Fuoco che si stanno adoperando con tre ruspe per la rimozione dei detriti nella speranza di recuperare vive le due persone intrappolate. Sul posto anche numerosi cittadini del paese, compreso il sindaco Pietro Zedda, che stanno partecipando alle ricerche. Sono intervenuti anche i medici del 118 e i carabinieri della Compagnia di Tonara coordinati dal capitano Marco D'Angelo.

LA DISPERSA E' PRESIDENTE COOP SOCIALE DI TIANA - E' la presidente della cooperativa sociale Janas del paese la donna, Marilena Ibba, dispersa dopo l'esplosione di una villetta bifamiliare alla periferia di Tiana, nel Nuorese, probabilmente dovuta ad una fuga di gas. I soccorritori stanno cercando anche il marito, Guglielmo Zedda, dipendente della Tim, mentre non era in casa il figlio della coppia, che studia fuori sede.

Ricoverati in gravi condizioni a Cagliari e a Nuoro i genitori della Ibba, estratti vivi dalle macerie: Duccio Ibba, carabiniere in pensione, e Eugenia Madeddu, maestra elementare anche lei in pensione. I due anziani abitavano al piano terra mentre la figlia e il genero stavano nell'appartamento al piano di sopra. Intanto, è corsa contro il tempo per cercare di recuperare i due coniugi Zedda tra i detriti dopo il crollo dell'edificio a tre piani collassato. I Vigili del fuoco lavorano con tre ruspe e sono molti i cittadini di Tiana che scavano a mani nude. Sul posto ci sono anche i Carabinieri della Compagnia di Tonara.

UNO DEI FERITI LOTTA TRA LA VITA E LA MORTE - Sono disperate le condizioni di Duccio Ibba, l'ex carabiniere in pensione di 90 anni, estratto dalle macerie insieme alla moglie dopo il crollo della loro villetta bifamiliare alla periferia di Tiana, nel Nuorese, probabilmente a causa dell'esplosione di un bombolone. Secondo un primo bollettino medico, l'anziano presenta gravi ustioni in tutte le parti del corpo e, dopo l'arrivo in elicottero all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stato trasferito con l'elisoccorso al centro grandi ustionati di Sassari. Gravi anche le condizioni della moglie, Eugenia Madeddu , insegnante in pensione di 83 anni, ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro. I vigili del fuoco di Nuoro e Sorgono continuano intanto a lavorare senza sosta per cercare di estrarre dalle macerie Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, figlia e genero della coppia di anziani, che abitavano al secondo piano della villetta e che risultano tuttora dispersi.

UNA TASK FORCE PER CERCARE LA COPPIA DISPERSA - C'è un imponente dispiegamento di forze a Tiana, nel Nuorese, per cercare di estrarre dalle macerie Marilena Ibba e Guglielmo Zedda, di 55 e 59 anni, i due coniugi rimasti intrappolati tra i detriti dopo il crollo della loro villetta, probabilmente in seguito a una fuga di gas, da cui sono stati recuperati vivi i genitori della donna, Duccio Ibba ed Eugenia Madeddu, di 90 e 83 anni. All'opera ci sono 70 pompieri giunti da tutti comandi provinciali della Sardegna con i colleghi del Nucleo cinofili di Sassari, Lanusei e Tempio, decine di uomini della Protezione civile e tanti volontari. Le operazioni sono guidate dal comandante dei vigili del fuoco di Nuoro Antonio Giordano, sul posto insieme al Prefetto del capoluogo barbaricino Luca Rotondi.

"Stiamo operando lentamente per evitare demolizioni e crolli nella speranza di estrarre vivi i due coniugi - spiega all'ANSA Giordano - C'è il nostro personale specializzato in terremoti, movimentazione macerie e ricerca persone. Le operazioni saranno ancora lunghe, la Protezione civile ci sta dando una mano per il supporto logistico, nel frattempo stiamo organizzando l'arrivo di tre colonne con i fari per illuminare il sito appena fa buio". Ancora da chiarire la dinamica dell'esplosione che ha provocato il crollo della villetta, ma una prima ipotesi, secondo l'ingegner Giordano, si può già azzardare

"La casa è rimasta disabitata per 15 giorni per le ferie dei proprietari, rientrati ieri sera da una crociera, ed è possibile che ci sia stata a lungo una perdita di gas e che l'abitazione stamattina si sia saturata. E' probabile - ricostruisce il comandante dei vigili - che l'accensione di un interrutore o della macchinetta per il caffè abbia fatto da innesco per l'esplosione, ma sono ipotesi che devono essere ancora verificate. Quel che è certo è che l'innesco è partito dai piani bassi e ha tirato giù l'intera palazzina, con i detriti scaraventati a centinaia di metri di distanza, in piena campagna. Noi non ci fermeremo un attimo - assicura Giordano a proprosito delle operazioni in corso - lavoriamo duramente con persone, sonde e mezzi di ogni tipo per cercare di salvare i due coniugi".