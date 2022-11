Covid: una 95enne morta e contagi in crescita in Sardegna

Un decesso - una donna di 95 anni residente nella provincia di Cagliari - e 971 ulteriori casi di positività al Covid in Sardegna. Dopo il calo dei giorni scorsi (299 nell'ultima rilevazione) i contagi, quindi, riprendono a salire come anche il tasso di positività che schizza dal 20,7% al 35,8% sulla base di 2.710 tamponi, fra molecolari e antigenici, processati. Resta, invece, stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (6) e in area medica (91), mentre diminuisce il numero dei sardi in quarantena: 8.370 (-172) sono, infatti, i casi di isolamento domiciliare.