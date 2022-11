Bruciava rifiuti, 50enne denunciato e area sequestrata

Stava smaltendo illecitamente oli esausti, plastiche e altro materiale, che venivano inceneriti. Un 50enne di Pauli Arbarei è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Lunamatrona per inosservanza delle prescrizioni su attività di gestione di rifiuti e combustione illecita dei rifiuti stessi.

L'uomo, un autotrasportatore, è stato trovato intento a bruciare i rifiuti in un sito dove è presente una ditta per la raccolta di rifiuti non pericolosi. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco di Sanluri. I militari hanno anche sequestrato il sito per un'area di circa 100 metri quadri, in attesa del sopralluogo dell'Arpas per la verifica e la successiva bonifica.