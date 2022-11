A Cagliari la grande danza classica con Romeo e Giulietta

(ANSA) - CAGLIARI, 08 NOV - Ritorna la grande danza classica d'autore al Teatro Lirico di Cagliari. Venerdì 11 novembre alle 20.30, a illuminare il cartellone della stagione di Lirica e Balletto saranno le stelle del Teatro Nazionale di Praga in Romeo e Giulietta, capolavoro di Prokof'ev. Il balletto in tre atti, su libretto di Sergej Prokof'ev, Sergei Radlov, Adrian Pëtrovskij e Leonid Lavrovskij, ispirato alla tragedia omonima di Shakespeare, va in scena, per otto rappresentazioni, di cui una fuori abbonamento. È il sesto appuntamento della stagione che si chiude con l'attesissimo West Side Stor di Leonard Bernstein in programma dal 15 dicembre.

Come c'è attesa per questo appuntamento con uno tra i balletti classici più amati e rappresentati. L'immortale e celeberrima storia d'amore dei due sventurati amanti veronesi va in scena nell'interpretazione degli 80 ballerini del prestigioso Corpo di Ballo e dei Solisti del Teatro Nazionale di Praga "Národní Divadlo", direttore artistico Filip Barankiewicz, con la coreografia di John Cranko, le scene e i costumi di Jürgen Rose e le luci di Jürgen Rose e Valentin Däumler. Nei due ruoli principali si alternano: Alina Nanu/Irina Burduja/Romina Contreras (Giulietta), Paul Irmatov/Federico Ievoli/Patrik Holeček (Romeo). Sul podio a dirigere l'Orchestra del Teatro Lirico Václav Zahradnik ritorna a Cagliari dopo aver diretto, nel dicembre 2012, La bella addormentata di Čajkovskij.

"Romeo e Giulietta è un balletto moderno, del '900, di argomento tragicamente romantico e sensuale che pesca dalla grande inventiva di Shakespeare - ha detto Elisa Guzzo Vaccarino ha offerto al pubblico del foyer del Lirico la sua personale guida alla visione e all'ascolto del capolavoro di Prokof'ev - Un recitar danzando specialità della scuola di balletto inglese, dove tecnica e recitazione si mescolano".

Romeo e Giulietta manca dalla scena cagliaritana dal gennaio 2006. Il balletto sarà replicato il 12 novembre alle 19 (turno G); il 14 alle 17 (fuori abbonamento); il 15 alle 20.30 (turno F); mercoledì 16 alle 20.30 (turno B); giovedì 17alle 19 (turno E); venerdì 18 alle 20.30 (turno C); sabato 19 alle 17 (turno D). (ANSA).