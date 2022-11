Anziana trovata morta in casa a Sassari, grave la sorella

Un'anziana donna è stata trovata morta nel primo pomeriggio nel suo appartamento in via Cesare Pavese, nel quartiere Monte Rosello a Sassari. La sorella, anche lei anziana, è stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata da un'ambulanza del 118. Al momento non si conoscono le cause della tragedia. L'ipotesi più probabile è che siano cadute e non siano riuscite a chiamare i soccorsi.

A dare l'allarme sono stati i parenti delle due donne, preoccupati perché da qualche giorno non riuscivano a mettersi in contatto con le zie. I Vigili del fuoco sono intervenuti e hanno aperto la porta dell'appartamento, trovandosi di fronte una anziana morta e l'altra in gravi condizioni. Sul posto anche gli agenti della Questura di Sassari che ora indagano sull'accaduto.